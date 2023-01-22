"Каждый регион защищает каждый регион". Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем Соборности

22 января в Украине традиционно с 1999 года отмечается День Соборности Украины, как символ единства всех украинских земель. Ровно 104 года назад был провозглашен Акт Злуки УНР и ЗУНР.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с этим праздником, опубликовав видеоролик. В частности, в нем глава государства выступил со следующими словами:

“… Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей Соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион…”, - говорится в речи.

Также украинцев поздравил и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, напомнив, что наша сила – в единстве: