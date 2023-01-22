"Каждый регион защищает каждый регион". Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем Соборности
Со дня Акта Злуки прошло более 100 лет
Сайт Президента України
22 января в Украине традиционно с 1999 года отмечается День Соборности Украины, как символ единства всех украинских земель. Ровно 104 года назад был провозглашен Акт Злуки УНР и ЗУНР.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с этим праздником, опубликовав видеоролик. В частности, в нем глава государства выступил со следующими словами:
“… Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей Соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Все наши регионы. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион…”, - говорится в речи.
Также украинцев поздравил и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, напомнив, что наша сила – в единстве:
Популярное сейчас
- Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
- Поттер: Мудрик заставит болельщиков вставать со своих мест
- Восторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
Новости по теме
- 17:00 Украинские 59% украинцев назвали Зеленского политиком года, а 10% – Залужного, - соцопрос
- 20:36 Украинские Мы не выбирали войну, но мы приняли бой. Залужный поздравил украинцев с праздниками
- 17:00 Украинские Запад и Россия, ВПК, беженцы и Крымский мост: Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием