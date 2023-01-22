Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал визит в Украину в ближайшее время.

"Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет, возможно, в течение следующих четырех недель. В пятницу я встретился с моим украинским коллегой в Рамштайне для интенсивного обмена. Алексей Резников — очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", - сказал министр.

Также Писториус прокомментировал поставку Украине немецких танков Leopard, сообщив, что Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США".

Министр подчеркнул, что поручил ведомству в пятницу проверить все приготовления для незамедлительного выполнения возможных решений.