Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину
Чиновник прибудет в Киев уже скоро
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Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал визит в Украину в ближайшее время.
"Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет, возможно, в течение следующих четырех недель. В пятницу я встретился с моим украинским коллегой в Рамштайне для интенсивного обмена. Алексей Резников — очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", - сказал министр.
Также Писториус прокомментировал поставку Украине немецких танков Leopard, сообщив, что Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США".
Министр подчеркнул, что поручил ведомству в пятницу проверить все приготовления для незамедлительного выполнения возможных решений.
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