"Обман и манипуляции". Минобороны отреагировало на обвинения в хищении миллиардов гривен на закупках продовольствия

Вчера, 21 января, информационный ресурс "Зеркало недели" опубликовал материал, в котором подтверждалось хищение миллиардов гривен на закупках Минобороны. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что стоимость закупок продовольствия в несколько раз выше, чем цены в обычном супермаркете. Общая же сумма тендера составила более 13 миллиардов гривен.

Министерство обороны Украины сегодня отреагировало на это обвинение, считая, что материал "Зеркала недели" имеет признаки умышленных манипуляций и обмана. Кроме того, Минобороны готовит иски в различные инстанции для расследования распространения ложных сведений.

Вот так выглядит полный комментарий Министерства обороны на счет данной ситуации: