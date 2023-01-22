"Обман и манипуляции". Минобороны отреагировало на обвинения в хищении миллиардов гривен на закупках продовольствия
Будут разбираться
Телеграм-канал Міноборони
Вчера, 21 января, информационный ресурс "Зеркало недели" опубликовал материал, в котором подтверждалось хищение миллиардов гривен на закупках Минобороны. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что стоимость закупок продовольствия в несколько раз выше, чем цены в обычном супермаркете. Общая же сумма тендера составила более 13 миллиардов гривен.
Министерство обороны Украины сегодня отреагировало на это обвинение, считая, что материал "Зеркала недели" имеет признаки умышленных манипуляций и обмана. Кроме того, Минобороны готовит иски в различные инстанции для расследования распространения ложных сведений.
Вот так выглядит полный комментарий Министерства обороны на счет данной ситуации:
“Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг.
Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение.
Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НА и ДБР.
Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.
Напомним, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону.
Более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно – в понедельник”, - говорится в обращении.
Популярное сейчас
- Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023
- Поттер: Мудрик заставит болельщиков вставать со своих мест
- Болельщики Челси сочинили о Мудрике песню: Он спросил, выигрывал ли Арсенал когда-то ЛЧ?
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО