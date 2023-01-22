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Борис Джонсон снова приехал в Украину

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На этот раз посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области

Борис Джонсон снова приехал в Украину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 22 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку. Об этом сообщают украинские СМИ.

Один из телеграмм-пабликов Бучи опубликовал видео, где присутствует чиновник.

Также в телеграммах-каналах распространяют фото с Джонсоном в окружении украинских представителей.

Официально о визите пока не было сообщено. Никаких комментариев Джонсона до сих пор нет.

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В статье: война с россией Борис Джонсон
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.01.2023 в 14:51
Джонсонюк - козак!Дякуємо за підтримку!
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