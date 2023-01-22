Борис Джонсон снова приехал в Украину

В воскресенье, 22 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку. Об этом сообщают украинские СМИ.

Один из телеграмм-пабликов Бучи опубликовал видео, где присутствует чиновник.

Также в телеграммах-каналах распространяют фото с Джонсоном в окружении украинских представителей.

Официально о визите пока не было сообщено. Никаких комментариев Джонсона до сих пор нет.