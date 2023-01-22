Борис Джонсон снова приехал в Украину
На этот раз посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 22 января, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку. Об этом сообщают украинские СМИ.
Один из телеграмм-пабликов Бучи опубликовал видео, где присутствует чиновник.
Также в телеграммах-каналах распространяют фото с Джонсоном в окружении украинских представителей.
Официально о визите пока не было сообщено. Никаких комментариев Джонсона до сих пор нет.
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22.01.2023 в 14:51
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