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Генштаб: В Новую Каховку ежедневно прибывают раненые российские военнослужащие

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Авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага

Генштаб: В Новую Каховку ежедневно прибывают раненые российские военнослужащие

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста тридцать третьих суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетному удару – по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов российской федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском – оброняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении ударам вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 боеприпаса.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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