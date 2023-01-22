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Зеленский: Основное внимание войне. Но это не значит, что я не слышу, что говорят в обществе

Общие новости
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Традиционное обращение президента

Зеленский: Основное внимание войне. Но это не значит, что я не слышу, что говорят в обществе

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 22-го января.

"Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, который был уличен сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это дело в суд.

И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание – вопросам обороны, внешней политике, войне. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях.

И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовленых. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо. В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных.

Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций, от государства.

Я благодарю правоохранителей, которые защищают закон и государственные интересы, обеспечивающие справедливость! И спасибо журналистам, которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину! Мы все должны – каждый свое – делать для нашего единства. Сила общества и прочность государства объединяются именно справедливостью", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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22.01.2023 в 22:12
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