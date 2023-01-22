Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии есть личный состав, который нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.