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Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

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Личный состав нужно беречь

Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии есть личный состав, который нужно беречь.

"Люди не просто важны, а самые важные", – сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
president.gov.ua

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