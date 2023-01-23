Россияне безуспешно наступали на трех направлениях - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на утро понедельника, 23 января. Указывается, что армия РФ вела безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других направлениях – ведет оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

В течение воскресенья противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстреливает позиции ВСУ и населённые пункты рядом с линией столкновения из артиллерии, танков и минометов.

В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.