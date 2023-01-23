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ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января

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8 бронированных машин

ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января

Zelensky Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 121480 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3150 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,
  • РСЗО – 447 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 287 (+0) ед,
  • вертолетов – 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
  • специальная техника – 193 (+0).

Данные уточняются.

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Источник:
Генштаб

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