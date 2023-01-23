ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января
8 бронированных машин
Zelensky Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 121480 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3150 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2146 (+2) ед,
- РСЗО – 447 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+0) ед,
- вертолетов – 277 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
- специальная техника – 193 (+0).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб
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