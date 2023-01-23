Писториус и Бербок придали больше четкости в вопросе передачи Leopard. Макрон заговорил о танках Leclerc
Важные сдвиги?
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Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия не будет мешать, если Польша решит отправить в Украину свои танки Leopard 2. Отвечая на вопрос, что произойдет, если Польша пришлет свои танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок сказала: "Сейчас этот вопрос не был задан, но если бы нас спросили, мы бы не стояли на пути".
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что скоро будет принято решение о танках для Украины.
"Это не просто вопрос поставки или непоставки этих танков, но и взвешивания последствий бездействия, а также действий. Скоро будет принято решение. Но это зависит от многих факторов. Абсолютно понятно, что танки и наступательные средства необходимы в Донецкой и Луганской областях. Но нам еще предстоит увидеть, как именно это решение будет достигнуто. Есть и другие государства, которые могли бы внести свой вклад".
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки танков Leclerc в Украину. По мнению президента Франции, отправка танков не должна обострять ситуацию, должна учитывать время, чтобы научить украинцев быть эффективными, и не должна угрожать собственной безопасности Франции.
"Ничего не исключено", – сказал он.
Макрон, как и Шольц, подчеркнул, что любое решение отправить технику должно быть принято и координировано коллективно с союзниками.
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