Эстония отдала ВСУ все свои 155-мм гаубицы. Общая военная помощь страны составляет более 1% ее ВВП
Спасибо партнерам
Генштаб ЗСУ
По словам посла Эстонии в Украине Каймо Кууска, Эстония, отдавая ВСУ все свои 155-мм гаубицы, хочет таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему кто-то не может предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.
Правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро: десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами, способами поддержки артиллерийских подразделений.
Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ.
"Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации #TallinnPledge и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины. Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли", – отметили в Посольстве Эстонии в Украине.
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