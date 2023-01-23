Эстония отдала ВСУ все свои 155-мм гаубицы. Общая военная помощь страны составляет более 1% ее ВВП

По словам посла Эстонии в Украине Каймо Кууска, Эстония, отдавая ВСУ все свои 155-мм гаубицы, хочет таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему кто-то не может предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне.

Правительство Эстонии приняло следующий и сейчас крупнейший пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро: десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами, способами поддержки артиллерийских подразделений.

Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащим ВСУ.

"Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации #TallinnPledge и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины. Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли", – отметили в Посольстве Эстонии в Украине.