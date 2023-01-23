Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что девятый "Рамштайн" состоится в феврале. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Вернулся домой после #Ramstein8. С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! # Ramstein9 состоится в феврале. Оставайтесь на связи!"

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2023

Руководители оборонных ведомств более 50 стран во время 8-го заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не пришли к согласию по поставке основных танков, но решение по этому поводу может быть принято очень скоро.