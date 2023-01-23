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Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн

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Уже очень скоро

Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что девятый "Рамштайн" состоится в феврале. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Вернулся домой после #Ramstein8. С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! # Ramstein9 состоится в феврале. Оставайтесь на связи!"

Руководители оборонных ведомств более 50 стран во время 8-го заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не пришли к согласию по поставке основных танков, но решение по этому поводу может быть принято очень скоро.

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В статье: Алексей Резников Рамштайн
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