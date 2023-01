Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что девятый "Рамштайн" состоится в феврале. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

Back home after #Ramstein 8.

With each meeting, I see how our partners' trust in Ukraine grows. This is all due to the hard work of our soldiers & representatives.

More trust means more weapons.

To protect our land, sea... & sky!#Ramstein 9 will be held in February.

Stay tuned! pic.twitter.com/dzrUvQL2UR