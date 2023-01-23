ГУР: Весна и начало лета будут решающими в войне. Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые бои
Разведка докладывает
ГУР
Весна и начало лета будут решающими в войне. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Delfi. По словам Скибицкого, если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина.
Донецкую и Луганскую области ожидают тяжелые и решающие бои. В то же время, добавил представитель ГУР МО Украины, новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.
"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях".
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