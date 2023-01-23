  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР: Весна и начало лета будут решающими в войне. Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые бои
В тренде

ГУР: Весна и начало лета будут решающими в войне. Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые бои

Общие новости
(1 голосов)

Разведка докладывает

ГУР: Весна и начало лета будут решающими в войне. Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые бои

ГУР

Новина українською

Весна и начало лета будут решающими в войне. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Delfi. По словам Скибицкого, если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина.

Донецкую и Луганскую области ожидают тяжелые и решающие бои. В то же время, добавил представитель ГУР МО Украины, новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны. Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия осуществляет перегруппировку. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях".

Читайте такжеВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января

По теме
yellow-arrow
Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта
yellow-arrow
Известно, сколько кораблей с Калибрами россияне вывели в Черное море
yellow-arrow
Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ГУР Вадим Скибицкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде