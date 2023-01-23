Известно, сколько кораблей с Калибрами россияне вывели в Черное море
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
фото из свободных источников
В понедельник, 23 января, российские оккупанты вывели в Черное море 11 кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет в настоящее время составляет около 24. Опасность нанесения ударов противником остается. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
В Черном море на боевом дежурстве также находятся два больших десантных корабля, в Азовском море контроль надводной ситуации обеспечивает 1 вражеский корабль.
Штормовая погода продолжается, и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях. Назаров попросил воздерживаться от посещения побережья и купаний в запретных местах.
Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предупредила, что эти 24 ракеты россияне могут использовать в любой момент. Враг может ударить ими не только по стратегическим объектам, но и по жилым домам.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января
- Россияне безуспешно наступали на трех направлениях - Генштаб
- Примера. Атлетик - Реал Мадрид 0:2. Нервно, но справедливо
- "Вам лгут. Россия не убивает невинных". Украинский футболист обнародовал переписку с родственниками из России
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО