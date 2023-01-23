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Известно, сколько кораблей с Калибрами россияне вывели в Черное море

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Известно, сколько кораблей с Калибрами россияне вывели в Черное море

фото из свободных источников

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В понедельник, 23 января, российские оккупанты вывели в Черное море 11 кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп ракет в настоящее время составляет около 24. Опасность нанесения ударов противником остается. Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В Черном море на боевом дежурстве также находятся два больших десантных корабля, в Азовском море контроль надводной ситуации обеспечивает 1 вражеский корабль.

Штормовая погода продолжается, и это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях. Назаров попросил воздерживаться от посещения побережья и купаний в запретных местах.

Также руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предупредила, что эти 24 ракеты россияне могут использовать в любой момент. Враг может ударить ими не только по стратегическим объектам, но и по жилым домам.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Владислав Назаров Наталья Гуменюк
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Источник:
t.me/Nazars_look

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