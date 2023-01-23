Италия совместно с еще двумя странами работает над передачей современных систем ПВО для Украины
Это важно для защиты нашего неба
Резниченко Телеграм-канал
Италия изучает возможность передачи системы ПВО/ПРО SAMP-T Словакии, которая, в свою очередь, направит свою систему ПВО/ПРО Patriot в Украину, сообщает издание Corriere della Sera.
Братислава направит Patriot в Германию, где украинские воины будут учиться пользоваться системой, прежде чем транспортировать комплекс в Украину. Ранее Словакия уже получила Patriot на замену отправленной в Украину системе С-300.
В то же время, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что вместе с Францией они завершают отправку для Украины наземного зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. По его словам, есть "другие действия", над которыми Италия работает конфиденциально.
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