Зеленский – о риторике Шольца в контексте танков, наступлении РФ и вероятности победы Украины в 2023-м

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому телеканалу ARD, а также встретился со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, ответив на актуальные вопросы.

"Что касается неба – нужны системы противовоздушной обороны. Здесь я благодарен Германии за IRIS-T. Это хорошая система, нам бы их побольше. Но Шольц обещал – поверим канцлеру, будем ждать".

"Я очень верю, что мы сможем победить в 2023 году. Не все зависит от нас, но при этом все зависит от нас. Нам нельзя потерять нашу стойкость. Будем ее терять – война будет длиннее. Мы все равно победим. Скорость зависит от двух главных вещей – нашей прочность внутри, номер один. Наша прочность снаружи, это помощь наших партнеров. И там, и там мы способны победить в этом году. Но и там, и там может быть замедление в процессах, и тогда это будет более длинный путь, но он точно к победе".

"Наступление РФ может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно погибают, а он все равно ставит эти задачи. Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять. Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых угнетают? Они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны – это чужие жертвы, не президента РФ".

"Когда против нас российская армия, имеющая тысячу танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50, не решает проблему. Но они делают очень важную вещь – мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю".

"Я хочу услышать по-партнерски – у нас есть Leopard, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если нет воли, то не надо искать причины. Надо сказать – нет. Так нельзя – мол, я дам столько же, сколько и ты. Пусть Америка сделает шаг, тогда и я сделаю. Это же проблема не у Германии с Америкой, не соревнования амбиций. Вы, конечно, можете еще полгода говорить, меряться влиятельностью, но у нас ежедневно гибнут люди. А можно без "если", "когда", а просто: ты можешь дать Leopard – дай".

"Я был очень благодарен. Но после заявления о танках – мол, сколько ты дашь, столько я дам, – у меня возникает вопрос: то есть, вы могли дать Marder больше? Вы просто дали их 20, потому что американцы дали 20 Bradley?"

"Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении "Леопардов". Так и есть. Но к ковиду тоже никто не был готов. Это не значило, что не надо искать решение проблемы… Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые".