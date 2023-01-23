В Польше сделали важное заявление по поводу немецких танков. Также передачу Leopard обсудят в Норвегии

Польша обратится в Германию за разрешением на отправку танков Leopard в Украину, но даже если такого согласия не будет, передаст танки в рамках "малой коалиции". Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в комментарии для TVN24.

Формальный запрос на получение согласия, который будет направлен в Берлин, является "второстепенным" вопросом. Он добавил, что "искрой надежды" на согласие Германии в этом вопросе стало недавнее заявление министра иностранных дел Германии.

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, желающих помочь в этой драматической борьбе в Украине, оказываются эффективными. Мы постоянно жмем на правительство в Берлине, чтобы оно предоставило свои танки. У них есть более 350 активных Leopard и около 200 на сохранении. Они действительно могут помочь Украине, которая сегодня борется. Эта борьба также означает борьбу за безопасность, за мир в Европе. Мы обратимся за таким согласием, но это второстепенный вопрос. Даже если мы в итоге не получим этого согласия, в рамках небольшой коалиции – даже если в ней не будет немцев – мы все равно передадим танки вместе с другими в Украину. Условием для нас является создание хотя бы такой маленькой коалиции государств на данный момент".

Также правительство Норвегии проведет закрытое обсуждение возможности поставки в Украину танков Leopard 2. Как сообщает местное издание Dagbladet, сегодня вечером, 23 января, 20 норвежских парламентариев решат, обращаться ли в Германию с запросом о разрешении на поставку танков.

Германия может оказаться в международной изоляции, если будет отказываться передавать танки Украине. Давление на Берлин оказывают страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и США, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.