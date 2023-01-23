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Песков: Сейчас нет никаких условий для переговоров с Украиной

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Такие заявления идут из Кремля

Песков: Сейчас нет никаких условий для переговоров с Украиной

фото из свободных источников

Новина українською

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров с Украиной и заявил, что пока никаких условий для этого нет.

Об этом сообщае пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.

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По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.

Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".

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В статье: война с россией дмитрий песков
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Комментарии (1)
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aleks68
23.01.2023 в 16:37
а хто з вами тварюками збирається вести переговори?паРАША-проклята країна і має бути знищенна
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