Песков: Сейчас нет никаких условий для переговоров с Украиной
Такие заявления идут из Кремля
фото из свободных источников
Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров с Украиной и заявил, что пока никаких условий для этого нет.
Об этом сообщае пропагандистское издание ТАСС.
"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.
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По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.
Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".
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aleks68
23.01.2023 в 16:37
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