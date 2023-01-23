Песков: Сейчас нет никаких условий для переговоров с Украиной

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг возможность переговоров с Украиной и заявил, что пока никаких условий для этого нет.

Об этом сообщае пропагандистское издание ТАСС.

"Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре", - сказал спикер российского диктатора.

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По словам Пескова, все страны, "накачивающие Киев вооружениями", несут за это ответственность.

Также представитель Путина сказал, что народ Украины будет "расплачиваться за псевдоподдержку Западу в виде поставок вооружений".