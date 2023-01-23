ГУР: У России осталось порядка 550 высокоточных ракет
Такую информацию дает генерал украинской разведки
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По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi".
"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет.
Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал.
Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.
Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное.
Так Скибицкий ответил на вопрос, сколько еще ракет осталось у России и можно ли закончить ее ракетный террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры с помощью западных средств ПВО.
По его словам, Киеву в ближайшие два месяца будут больше угрожать ракетные удары россиян и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси.
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