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ГУР: У России осталось порядка 550 высокоточных ракет

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Такую информацию дает генерал украинской разведки

ГУР: У России осталось порядка 550 высокоточных ракет

фото из свободных источников

Новина українською

По подсчетам украинских военных разведчиков, у России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – приблизительно 550 единиц, поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и переделывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi".

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам у России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это приблизительно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве больше 80 ракет.

Прошлый удар составил менее 30 высокоточных ракет. Это значит, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал.

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Они пошли по другому пути: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

Россияне стали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Это не точное оружие, но разрушительное.

Так Скибицкий ответил на вопрос, сколько еще ракет осталось у России и можно ли закончить ее ракетный террор против украинских городов и гражданской инфраструктуры с помощью западных средств ПВО.

По его словам, Киеву в ближайшие два месяца будут больше угрожать ракетные удары россиян и провокации, чем повторное наступление с территории Беларуси.

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В статье: война с россией
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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
23.01.2023 в 17:48
Если это правда, то это очень много, хватит на 7-8 запусков
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Sisiha (Львов)
23.01.2023 в 18:17
Нам уже не раз обещали, что вот-вот закончатся
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Sisiha (Львов)
23.01.2023 в 18:24
Разведчики посчитали по другому : 2-3 массированных ударов если по 80 = 550???
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.01.2023 в 16:58
Яйцями займіться, "розвідники"...
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