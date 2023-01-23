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"Он выглядел очень уверенным, хотел показать себя", - Маунт расхвалил Мудрика

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Дебют украинца оказался неплохим

"Он выглядел очень уверенным, хотел показать себя", - Маунт расхвалил Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Челси" Мэйсон Маунт оценил дебют украинца Михаила Мудрика, который сыграл свой первый матч за синих против "Ливерпуля" (0:0).

"Чем дольше я нахожусь в команде, тем больше меняется моя роль. Теперь уже я должен быть среди тех, кто приветствует новичков и делает все, чтобы им было комфортно. Нужно, чтобы игроки пришли в "Челси" и были уверены в своих силах.

Это видно, когда они выходят на поле, как это случилось с Мудриком в игре с "Ливерпулем". Он выглядел очень уверенным, хотел показать свои умения", — сказал Маунт.

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Челси

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