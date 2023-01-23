"Он выглядел очень уверенным, хотел показать себя", - Маунт расхвалил Мудрика
Дебют украинца оказался неплохим
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "
"Чем дольше я нахожусь в команде, тем больше меняется моя роль. Теперь уже я должен быть среди тех, кто приветствует новичков и делает все, чтобы им было комфортно. Нужно, чтобы игроки пришли в "Челси" и были уверены в своих силах.
Это видно, когда они выходят на поле, как это случилось с Мудриком в игре с "Ливерпулем". Он выглядел очень уверенным, хотел показать свои умения", — сказал Маунт.
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Источник:ФК Челси
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