ВСУ уничтожили за день два вражеских штурмовика Су-25, ударный вертолет, две ракеты и Орлан-10
И все это на восточном направлении
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в течение дня на восточном направлении уничтожены 6 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.
"23 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – говорится в сообщении.
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