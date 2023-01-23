Павел Онисько: Ребята, которые не идут на фронт, должны помогать в тылу

Экс-игрок " Карпат ", "Ворсклы", "Мариуполя", "Оболони", "Львова" и других команд Павел Онисько, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, рассказал о важности помощи волонтеров для армии

"В начале вторжения все уходили и хотели записаться в тероборону или регулярные войска. А тут прошло время, люди слышат много историй, видят какие-то видео и все это немного влияет. Уровень военного романтизма, очевидно, падает. Информации очень много, человек обрабатывает его и делает свой выбор: кто идет, кто не идет, кто прячется. Люди уже понимают, что там делается.

Как ни крути, с войны истории почти одинаковы. У каждого свой ад. У кого-то ад Бахмут, у кого-то Кременная, в Харькове был ад… К людям приходит понимание, что там можно погибнуть или остаться калекой. Потому такой страх у людей есть. Думаю, что это естественно, и ничего с этим не поделаешь.

Помогать тоже нужно. Если все пойдут воевать, некому будет помогать. Волонтерская помощь просто колоссальна. Волонтеры – это вторая армия после ВСУ. Одни ограждают страну с оружием в руках, другие ограждают всем, чем могут. Ребята, которые не идут на фронт, должны как-то помогать здесь, в тылу, кто чем может, чтобы внуки не спросили на старости: "Дед, а где ты был, когда была война?" Чтобы не говорить, что я сидел в Польше и собирал клубнику. Женщины уходят на фронт, а мужики переодеваются в женскую одежду, чтобы переехать границу. Даже не знаю, как их назвать", — сказал Онисько.