Павел Онисько: Ребята, которые не идут на фронт, должны помогать в тылу
Уровень военного романтизма, очевидно, падает
ua.tribuna.com
Экс-игрок "
"В начале вторжения все уходили и хотели записаться в тероборону или регулярные войска. А тут прошло время, люди слышат много историй, видят какие-то видео и все это немного влияет. Уровень военного романтизма, очевидно, падает. Информации очень много, человек обрабатывает его и делает свой выбор: кто идет, кто не идет, кто прячется. Люди уже понимают, что там делается.
Как ни крути, с войны истории почти одинаковы. У каждого свой ад. У кого-то ад Бахмут, у кого-то Кременная, в Харькове был ад… К людям приходит понимание, что там можно погибнуть или остаться калекой. Потому такой страх у людей есть. Думаю, что это естественно, и ничего с этим не поделаешь.
Помогать тоже нужно. Если все пойдут воевать, некому будет помогать. Волонтерская помощь просто колоссальна. Волонтеры – это вторая армия после ВСУ. Одни ограждают страну с оружием в руках, другие ограждают всем, чем могут. Ребята, которые не идут на фронт, должны как-то помогать здесь, в тылу, кто чем может, чтобы внуки не спросили на старости: "Дед, а где ты был, когда была война?" Чтобы не говорить, что я сидел в Польше и собирал клубнику. Женщины уходят на фронт, а мужики переодеваются в женскую одежду, чтобы переехать границу. Даже не знаю, как их назвать", — сказал Онисько.
Популярное сейчас
- Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед
- Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции
- Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта
- Угроза нового наступления россиян – очень реальна. Резников и Кулеба выпустили совместное заявление
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО