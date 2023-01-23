Бенфика передала Украине 30 генераторов
Португальский клуб поддержал инициативу Шахтера
shakhtar.com
Португальская "
Португальский клуб через свой благотворительный фонд Fundacao Benfica передал 30 генераторов. Они с первых дней полномасштабной войны в Украине оказывают гуманитарную помощь украинскому народу.
Станции были доставлены в Украину благодаря логистической поддержке фонда "Легии" (Fundacja Legii) и вскоре будут переданы нуждающимся.
Напомним, что цель совместного проекта "горняков" и The European Football for Development Network под названием European Football Powers Up Ukraine – собрать 160 или более генераторов для жителей Украины.
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