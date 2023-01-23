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Бенфика передала Украине 30 генераторов

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Португальский клуб поддержал инициативу Шахтера

Бенфика передала Украине 30 генераторов

shakhtar.com

Новина українською

Португальская "Бенфика" поддержала инициативу "Шахтера" по сбору генераторов для жителей Украины от футбольных клубов.

Португальский клуб через свой благотворительный фонд Fundacao Benfica передал 30 генераторов. Они с первых дней полномасштабной войны в Украине оказывают гуманитарную помощь украинскому народу.

Станции были доставлены в Украину благодаря логистической поддержке фонда "Легии" (Fundacja Legii) и вскоре будут переданы нуждающимся.

Напомним, что цель совместного проекта "горняков" и The European Football for Development Network под названием European Football Powers Up Ukraine – собрать 160 или более генераторов для жителей Украины.

Ранее "Реал" пожертвовал Украине 20 генераторов.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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