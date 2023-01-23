Bild: ЕС предоставит военную помощь Украине в размере 500 млн евро
Судя по всему, пока без танков
Getty Images/Global Images Ukraine
Министры иностранных дел ЕС договорились выделить Украине дополнительную военную помощь.
Об этом сообщает Bild.
Согласно дипломатическим источникам, сумма помощи составит 500 миллионов евро.
Однако больше деталей издание не приводит.
Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.
При этом Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2., если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.
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