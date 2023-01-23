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Тимошенко и четыре губернатора в ближайшее время покинут свои должности

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Кирилл Тимошенко уже написал заявление на увольнение

Тимошенко и четыре губернатора в ближайшее время покинут свои должности

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко покинет свой пост. По информации "Украинской правды", чиновник уже написал заявление об увольнении.

Кроме него также уйдут в отставку четыре председателя военных гражданских администраций: Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской. Ранее была информация, что вместе с Тимошенко оставят свои должности связанные с ним главы ОВА.

Новым заместителем главы Офиса президента Украины может стать глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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