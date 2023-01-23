Чиновникам будет разрешено покидать Украину только в служебную командировку. Также СНБО ввел санкции против церковников РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о решении СНБО Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении российских церковных деятелей.

В список вошли 22 лица: среди них представитель Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей Михаил Гундяев, заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Роман Богдасаров, глава патриаршего экзархита Африки Русской православной церкви, уроженец г. Ровеньки Николай Немцов, заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской православной церкви, протоиерей Константин Татаринцев и другие. Полный список можно увидеть на сайте Офиса президента Украины здесь.

Кроме того, Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что чиновникам больше нельзя будет пересекать государственную границу, если это не служебная командировка.

"Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местных властей. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся. В пятидневный срок Кабмин должен разработать такой порядок пересечения границы должностными лицами, чтобы основанием могла быть только реальная служебная командировка", - сказал Зеленский.