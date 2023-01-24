Россияне эвакуируют из Луганска семьи военных армии РФ - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 24 января, сообщает, что российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию России семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Сообщается, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу.

Что касается ситуации на фронте, то россияне в понедельник нанесли 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отбиты украинскими защитниками. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Билогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиивка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

Оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты вдоль линии столкновения из артиллерии, танков, минометов и РСЗО.

В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса. В понедельник были сбиты 2 российских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения оккупантов и склад логистики.