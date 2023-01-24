Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов
Попал кусочек уже 24 января
Ivan Zakharenko
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 122170 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
- РСЗО – 448 (+1) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 289 (+2) ед,
- вертолетов – 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8) ед,
- специальная техника – 194 (+1).
Данные уточняются.
Также сообщается, что за полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52.
Ночью враг выпустил по Украине 16 "шахедов", атаковавших Украину. Все 16 дронов-камикадзе уничтожены - Командование Воздушных Сил.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок Реала и Динамо вошел в тренерский штаб Металлиста
- Клубы жалуются на Челси в УЕФА из-за контрактов на 7 и больше лет. Это позволяет команде вписываться в ФФП
- Официально: Эвертон уволил главного тренера
- Владимир Кличко: Если Украина проиграет, начнется Третья мировая
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн