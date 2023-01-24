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Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов

Общие новости
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Попал кусочек уже 24 января

Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов

Ivan Zakharenko

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 122170 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3152 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
  • РСЗО – 448 (+1) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 289 (+2) ед,
  • вертолетов – 281 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8) ед,
  • специальная техника – 194 (+1).

Данные уточняются.

Также сообщается, что за полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52.

Ночью враг выпустил по Украине 16 "шахедов", атаковавших Украину. Все 16 дронов-камикадзе уничтожены - Командование Воздушных Сил.

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В статье: Генштаб ЗСУ Ка-52
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