Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 122170 (+690) человек ликвидировано,

танков ‒ 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,

РСЗО – 448 (+1) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов – 289 (+2) ед,

вертолетов – 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатые ракеты ‒ 749 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8) ед,

специальная техника – 194 (+1).

Данные уточняются.

Также сообщается, что за полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожено три российских ударных вертолета Ка-52.

Ночью враг выпустил по Украине 16 "шахедов", атаковавших Украину. Все 16 дронов-камикадзе уничтожены - Командование Воздушных Сил.