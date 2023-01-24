Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о своем увольнении. Он опубликовал фото с заявлением об отставке. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!"

"Благодарю мэров городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Директорату по вопросам региональной политики Офиса Президента. Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи. С уважением, Кирилл Тимошенко".