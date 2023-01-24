Кулеба не сомневается, что Leopard доедут в Украину. Концерн Rheinmetall ждет зеленый свет от Шольца

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос по поставкам партнерами Украине танков Leopard на данный момент уже находится на финальной стадии. Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона.

"Мы уже получили британские Challenger, о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление нам танков Leclerc. Я не сомневаюсь, что и Leopard до нас доедут, мы находимся на финальной стадии. Президент Украины Владимир Зеленский лично этим занимается, министр обороны Алексей Резников, я".

Он добавил, что в случае с Германией решение о предоставлении Украине каждого типа оружия было проблемным. Это касается и гаубиц, и систем ПВО, и БМП Marder. Такова особенность ФРГ, и ее следует учитывать.

"Но, в конце концов, мы всегда получали необходимый результат, и в этот раз так же его получим".

В ближайшие дни от Германии можно ожидать новостей по танкам для Украины, об этом также сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не будет блокировать экспорт танков Leopard 2 в Украину третьими странами.

В то же время, один из крупнейших немецких производителей военной техники, концерн Rheinmetall, готов передать украинской армии 139 тяжелых боевых танков Leopard различных модификаций.

Спикер оборонной группы отметил, что подготовка к передаче вооружения может состояться, как только правительство ФРГ даст одобрение. Концерн может подготовить к передаче не ранее апреля-мая 2022 29 танков Leopard 2А4. Также есть еще 22 танка такого типа, которые нуждаются в ремонте. Кроме того, компания могла бы предоставить украинской армии для борьбы с российским вторжением 88 тяжелых танков Leopard 1. Это более старая модификация этой техники.