В Пентагоне рассказали, когда в Украину поступят первые БМП Bradley
Спасибо партнерам
Delil souleiman/AFP/Getty Images
Боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". Об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона. Речь идет о неделях.
"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя".
В предыдущих двух пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которые называют "убийцами танков". После этого для украинских военных организовали недельные тренировки в Германии.
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