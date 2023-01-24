В Пентагоне рассказали, когда в Украину поступят первые БМП Bradley

Боевые машины пехоты Bradley должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем". Об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона. Речь идет о неделях.

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя".

В предыдущих двух пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley, которые называют "убийцами танков". После этого для украинских военных организовали недельные тренировки в Германии.