Польша направила официальный запрос Германии на передачу Леопардов Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако решение Германии о разрешении на передачу Украине танков Leopard будет уже совсем скоро. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Польша уже официально направила Германии запрос на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать Украину такой техникой. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности всей Европы.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z