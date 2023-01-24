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Польша направила официальный запрос Германии на передачу Леопардов Украине

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Вопрос решается

Польша направила официальный запрос Германии на передачу Леопардов Украине

Getty Images_

Новина українською

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Берлин еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. Об этом он сказал после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На данный момент нет новой информации, ситуация не изменилась. Мы готовим решение, которое будет очень скоро. Как я говорил в Рамштайне, я поддерживаю партнеров, если они хотят начать обучение на этих танках, мы не будем этому мешать. Но как я сказал, мы готовим свое решение".

Однако решение Германии о разрешении на передачу Украине танков Leopard будет уже совсем скоро. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили танки. Консультации между союзниками продолжатся и, думаю, у нас скоро будет решение. Все страны, имеющие их на вооружении, могут начать готовить их к передаче".

Польша уже официально направила Германии запрос на разрешение передать Украине танки Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран, решивших поддержать Украину такой техникой. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что речь идет о безопасности всей Европы.

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В статье: Йенс Столтенберг Leopard Leopard 2 Борис Писториус
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Источник:
NATO press

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