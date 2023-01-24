  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине
В тренде

В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

А также со сроками обучения летчиков

В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат дал важный комментарий в эфире телемарафона:

"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения россии. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить какие-либо боевые действия. Авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос снабжения самолетов постоянно нарушает высшее военное руководство Украины, руководство Министерства обороны. Эту тему постоянно обсуждают наши представители в разных международных кругах".

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки".

"Речь идет не только о подготовке летного состава, но и о подготовке авиационных инженеров. Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры, здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее".

Читайте такжеКулеба: Вопрос поставки самолетов для ВСУ сдвинулся с мертвой точки

По теме
yellow-arrow
Кабмин согласовал увольнение пяти руководителей военных администраций
yellow-arrow
Польша направила официальный запрос Германии на передачу Леопардов Украине
yellow-arrow
В Пентагоне рассказали, когда в Украину поступят первые БМП Bradley
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Юрий Игнат
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде