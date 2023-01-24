В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине

Спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат дал важный комментарий в эфире телемарафона:

"Дать Украине такое оружие, как многоцелевой самолет, мы просили еще в начале вторжения россии. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить какие-либо боевые действия. Авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос снабжения самолетов постоянно нарушает высшее военное руководство Украины, руководство Министерства обороны. Эту тему постоянно обсуждают наши представители в разных международных кругах".

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки".

"Речь идет не только о подготовке летного состава, но и о подготовке авиационных инженеров. Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры, здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее".