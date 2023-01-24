На войне погиб вице-чемпион Европы по ММА Эдуард Кострица
Ему было 30 лет
Фото: sport.24tv.ua
В боях с российскими оккупантами погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, пишет Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины. Ему было 30 лет.
Напомним, что Эдуард Кострица был воспитанником киевского клуба "Феникс". Кострица становился обладателем Кубка мира по ММА, вицечемпионом Европы по ММА и многократным чемпионом Украины по смешанным единоборствам ММА в весовой категории 52,2 килограмма.
Он был душой компании, надежной поддержкой для всех, обладал прекрасным чувством юмора. Искренние соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении Национальной федерации ММА Украины
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