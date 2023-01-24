Кабмин согласовал увольнение пяти руководителей военных администраций
Кадровые решения Правительства
34 канал
На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. С должностей заместителей министров уволены:
● Вячеслав Шаповалов – заместитель Министра обороны Украины;
● Иван Лукеря – заместитель Министра развития громад и территорий Украины;
● Вячеслав Негода – заместитель Министра развития громад и территорий Украины;
● Виталий Музыченко – заместитель Министра социальной политики Украины.
Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:
● Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
● Александра Старуха – Запорожская ОВА;
● Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
● Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
● Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
В то же время, на должность заместителя Министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
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