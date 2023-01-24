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Кабмин согласовал увольнение пяти руководителей военных администраций

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Кадровые решения Правительства

Кабмин согласовал увольнение пяти руководителей военных администраций

34 канал

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На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. С должностей заместителей министров уволены:

● Вячеслав Шаповалов – заместитель Министра обороны Украины;

● Иван Лукеря – заместитель Министра развития громад и территорий Украины;

● Вячеслав Негода – заместитель Министра развития громад и территорий Украины;

● Виталий Музыченко – заместитель Министра социальной политики Украины.

Поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении:

● Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

● Александра Старуха – Запорожская ОВА;

● Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

● Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

● Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

В то же время, на должность заместителя Министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

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В статье: Валентин Резниченко Дмитрий Живицкий Александр Старух Алексей Кулеба Ярослав Янушевич
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Источник:
t.me/nemchinovoleh

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