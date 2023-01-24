Бывший динамовец и днепрянин. Сегодня День рождения у Виталия Мандзюка

Виталий Васильевич Мандзюк родился 24 января 1986 года в Крыму. Бывший украинский футболист, выступал на позиции защитника. Мандзюк – воспитанник УОР (Симферополь), он начинал карьеру в киевском "Динамо", также играл за "Динамо-2", "Динамо-3" и "Арсенал". С "бело-синими" выиграл чемпионат Украины-2008/09, Кубок и Суперкубок страны.

В декабре 2009 года Виталий перешел в "Днепр", за который затем выступал 5 лет и провел 95 матчей во всех турнирах. Некоторое время был капитаном команды. С 2008-го по 2013-й Мандзюк вызывался в сборную Украины. За "сине-желтых" он дебютировал 6 февраля 2008-го в рамках спарринга с Кипром.

16 октября 2017 года объявил о завершении карьеры из-за хронической травмы ноги, полученной ещё по ходу сезона-2012/13. Сегодня Мандзюк работает фитнес-тренером "Колоса".