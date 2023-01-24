На Луганщине заметили уменьшение кол-ва россиян. Есть данные, что ВСУ постепенно двигаются к Кременной
Есть плавные и постепенные успехи
Фото: censor.net
В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу, как отмечает Генштаб.
По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России.
В то же время украинские войска постепенно движутся в Кременную Луганскую область, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. В Пентагоне видят прогресс в этом направлении, несмотря на статичность линии фронта. Так, продвижение и дальнейшее освобождение Кременной от рашистов откроет путь в Старобельск и Лисичанск, однако успехи ВСУ на этом направлении очень плавные и постепенные.
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