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На Луганщине заметили уменьшение кол-ва россиян. Есть данные, что ВСУ постепенно двигаются к Кременной

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Есть плавные и постепенные успехи

На Луганщине заметили уменьшение кол-ва россиян. Есть данные, что ВСУ постепенно двигаются к Кременной

Фото: censor.net

Новина українською

В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время как профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу, как отмечает Генштаб.

По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России.

В то же время украинские войска постепенно движутся в Кременную Луганскую область, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. В Пентагоне видят прогресс в этом направлении, несмотря на статичность линии фронта. Так, продвижение и дальнейшее освобождение Кременной от рашистов откроет путь в Старобельск и Лисичанск, однако успехи ВСУ на этом направлении очень плавные и постепенные.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
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