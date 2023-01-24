В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях. UPD. Пошли отбои

В 14:35 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.

Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревога объявлена по всем областям Украины.

Три МиГ-31К взлетели с российской авиабазы в направлении Беларуси. МиГ-31К могут сопровождать: истребители Су-30СМ, самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У.

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Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.

Обновлено. В 15:19 по Украине пошел отбой воздушной тревоги. Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться в укрытие.