В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях. UPD. Пошли отбои
Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие
alerts.in.ua
В 14:35 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.
Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревога объявлена по всем областям Украины.
Три МиГ-31К взлетели с российской авиабазы в направлении Беларуси. МиГ-31К могут сопровождать: истребители Су-30СМ, самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У.
Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.
Обновлено. В 15:19 по Украине пошел отбой воздушной тревоги. Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться в укрытие.
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