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CNN: Западные союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на южное направление

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И изменить стиль ведения боевых действий

CNN: Западные союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на южное направление

фото - Getty Images

Новина українською

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут в Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

"Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал бы преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники", - цитирует CNN Украинская Правда.

Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

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В статье: война с россией
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