CNN: Западные союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на южное направление
И изменить стиль ведения боевых действий
фото - Getty Images
Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут в Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.
"Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал бы преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники", - цитирует CNN Украинская Правда.
Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.
"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- "Обман и манипуляции". Минобороны отреагировало на обвинения в хищении миллиардов гривен на закупках продовольствия
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
Новости по теме
- 23:47 Украинские Чиновникам будет разрешено покидать Украину только в служебную командировку. Также СНБО ввел санкции против церковников РФ
- 23:16 Украинские Тимошенко и четыре губернатора в ближайшее время покинут свои должности
- 23:11 Украинские Bild: ЕС предоставит военную помощь Украине в размере 500 млн евро