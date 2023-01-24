CNN: Западные союзники советуют Украине переключиться с Бахмута на южное направление

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание с борьбы за город Бахмут в Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

"Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал бы преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники", - цитирует CNN Украинская Правда.

Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокое и изнурительное сражение", - заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100 - 400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.