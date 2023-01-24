США могут объявить о передаче танков Abrams уже на этой неделе - The Wall Street Journal

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы одобрить отправку большого количества танков M1 Abrams в Украину.

Указывается, что соответствующее решение о поставках может быть объявлено уже на этой неделе.

WSJ отмечает, что объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направить меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами.

Белый дом пока что это сообщение The Wall Street Journal не комментирует.

Заметим, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что поставка ВСУ танков немецкого производства Leopard возможна вне зависимости от аналогичного шага США в контексте отправки своих танков M1 Abrams.

Сегодня Польша уже официально направила Германии запрос на разрешение передать Украине танки Leopard 2.

Напомним, что на прошлой неделе по итогам очередной встречи министров обороны западных стран в Рамштайне было объявлено об очередных пакетах военной помощи Украине. Впрочем, в них не вошли танки, которые давно просит официальный Киев.