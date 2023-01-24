Шахтер со своим партнером представили очередную благотворительную акцию

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил об очередной социальной инициативе. Вместе с партнером клуба ПУМБ, дончане выпустили общую лимитированную коллекцию благотворительного мерча. Цель этой акции – собирать средства для помощи в спасении жизней украинских военных и раненых гражданских, а также развивать культуру донорства в Украине.

Клуб отмечает, что лимитированная коллекция мерчей будет представлена в несколько этапов. Сначала можно будет заказать эксклюзивные бомберы, а затем выйдут дополнительные аксессуары. Заказ нужно делать на страницах в социальных сетях и онлайн-магазине "Шахтера".

Половина из вырученных средств будет передана благотворительным фондам, помогающим военным и гражданским украинцам.

Также клуб обещает для участников акции встречу с членами команды "Шахтера".