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Шахтер со своим партнером представили очередную благотворительную акцию

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Социальная инициатива в помощь военным и гражданским

Шахтер со своим партнером представили очередную благотворительную акцию

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте объявил об очередной социальной инициативе. Вместе с партнером клуба ПУМБ, дончане выпустили общую лимитированную коллекцию благотворительного мерча. Цель этой акции – собирать средства для помощи в спасении жизней украинских военных и раненых гражданских, а также развивать культуру донорства в Украине.

Клуб отмечает, что лимитированная коллекция мерчей будет представлена в несколько этапов. Сначала можно будет заказать эксклюзивные бомберы, а затем выйдут дополнительные аксессуары. Заказ нужно делать на страницах в социальных сетях и онлайн-магазине "Шахтера".

Половина из вырученных средств будет передана благотворительным фондам, помогающим военным и гражданским украинцам.

Также клуб обещает для участников акции встречу с членами команды "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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