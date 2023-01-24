Шахтер со своим партнером представили очередную благотворительную акцию
Социальная инициатива в помощь военным и гражданским
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
"Шахтер" на своем официальном сайте объявил об очередной социальной инициативе. Вместе с партнером клуба ПУМБ, дончане выпустили общую лимитированную коллекцию благотворительного мерча. Цель этой акции – собирать средства для помощи в спасении жизней украинских военных и раненых гражданских, а также развивать культуру донорства в Украине.
Клуб отмечает, что лимитированная коллекция мерчей будет представлена в несколько этапов. Сначала можно будет заказать эксклюзивные бомберы, а затем выйдут дополнительные аксессуары. Заказ нужно делать на страницах в социальных сетях и онлайн-магазине "Шахтера".
Половина из вырученных средств будет передана благотворительным фондам, помогающим военным и гражданским украинцам.
Также клуб обещает для участников акции встречу с членами команды "Шахтера".
Популярное сейчас
- Три клуба УПЛ были заинтересованы в подписании форварда Динамо - СМИ
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО