Генштаб ВСУ: В Донецкой области сбили еще один российский самолет СУ-25

Генеральный штаб ВСУ отчитался о том, что в Донецкой области, на Бахмутском направлении, был сбит очередной вражеский самолет СУ-25.

В целом, как отмечает Генштаб, сегодня, 24-го января, Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Напомним также, что спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и определены соответствующие сроки подготовки личного состава.