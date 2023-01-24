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Генштаб ВСУ: В Донецкой области сбили еще один российский самолет СУ-25

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Генштаб ВСУ: В Донецкой области сбили еще один российский самолет СУ-25

Фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ отчитался о том, что в Донецкой области, на Бахмутском направлении, был сбит очередной вражеский самолет СУ-25.

В целом, как отмечает Генштаб, сегодня, 24-го января, Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Напомним также, что спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и определены соответствующие сроки подготовки личного состава.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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