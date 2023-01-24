Генштаб ВСУ: В Донецкой области сбили еще один российский самолет СУ-25
Уничтожено
Фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ отчитался о том, что в Донецкой области, на Бахмутском направлении, был сбит очередной вражеский самолет СУ-25.
В целом, как отмечает Генштаб, сегодня, 24-го января, Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Напомним также, что спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о том, что уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и определены соответствующие сроки подготовки личного состава.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
Новости по теме
- 23:47 Украинские Чиновникам будет разрешено покидать Украину только в служебную командировку. Также СНБО ввел санкции против церковников РФ
- 23:16 Украинские Тимошенко и четыре губернатора в ближайшее время покинут свои должности
- 23:11 Украинские Bild: ЕС предоставит военную помощь Украине в размере 500 млн евро