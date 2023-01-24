Немецкие СМИ со ссылкой на Правительство: Германия приняла решение передать Украине танки Leopard 2

Авторитетное немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники в Правительстве Германии, пишет о том, что страна приняла решение передать Украине танки Leopard 2. Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

"После многомесячных споров канцлер Шольц принял решение о поставках танков в Украину", – отмечает издание.

Также журналисты Spiegel пишут о том, что официальный Берлин намерен одобрить поставки танков из других стран. Таких стран, согласных дать Украине немецкие танки, насчитывается уже более десяти.

Как уточняет издание ABC News, двенадцать стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, как только Правительство Германии даст свое согласие. Эти соглашения, по словам источника ABC News, были достигнуты на саммите в пятницу на базе ВВС США Рамштайн в Германии, когда страны-союзники обсуждали военную поддержку Украины.

Обсуждение темы поставки Украине танков в Бундестаге должно состояться в среду, 25-го января 2023-го года.