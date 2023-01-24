Девять дней без легенды: Кикабидзе, Украина и футбол

Новость о том, что перестало биться сердце любимца нескольких поколений Вахтанга Кикабидзе, отозвалась глубокой скорбью не только в его родной Грузии, но и в Украине – стране, которую он очень любил. Не счесть, сколько раз этот талантливый артист, режиссер, сценарист, автор песен, эстрадный певец и порядочнейший человек бывал на украинской земле! Куда бы он ни приезжал на гастроли, его концерты всегда проходили на "ура". Кикабидзе любили везде – в Киеве и Одессе, Харькове и Львове, Донецке и Запорожье, Днепропетровске и Симферополе, да и в других городах - больших и малых. И он отвечал взаимностью.

ВСЕМ СЕРДЦЕМ С УКРАИНОЙ

Когда в 2014-м россия аннексировала Крым, а затем вторглась на Донбасс, Вахтанг Константинович болезненно переживал случившееся. Ведь шестью годами ранее страна-агрессор вела военные действия в Грузии, которые, к счастью, быстро завершились. Искренне сопереживая украинскому народу, артист даже заявил, что будь он помоложе, то непременно отправился бы воевать за братскую страну. Кикабидзе с тех пор неоднократно высказывал свою позицию в отношении воинственной политики Кремля, продолжающуюся на протяжении многих десятилетий. А когда в 2022-м началось широкомасштабное вторжение в Украину, великий актер еще больше проникся бедой украинского народа. В силу своих возможностей Буба, как его называют на Родине, помогал ВСУ. Состоявшийся летом прошлого года в Батуми концерт Кикабидзе посвятил Украине, а весь сбор от него передал 26-й артиллерийской бригаде Сухопутных войск имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

После 2008 года, когда длившийся на протяжении шести дней военный конфликт в Грузии завершился, Вахтанг Константинович не только отказался от российского ордена Дружбы, но и прекратил ездить в эту страну. Благородному человеку, родословная которого имеет дворянские корни, претило принимать какие-либо награды или денежные вознаграждения от режима, напавшего на его Родину, а впоследствии и на Украину. Кикабидзе назвал путина мерзопакостным человеком, сравнив его со Сталиным и Гитлером. Говоря о нынешней войне в Украине, он сказал: "Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравняли с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддома, детские садики…".

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОРДЕН И ПЕСНЯ ОБ ОДЕССЕ

Последний раз получивший в 2013-м звание заслуженного артиста Украины Вахтанг Кикабидзе был в нашей стране в позапрошлом году. Он был приглашен на празднование 30-летия независимости Украины в Киев, где в торжественной обстановке на площади Независимости из рук Президента Владимира Зеленского ему была вручена высокая награда - орден Ярослава Мудрого V степени. Такой чести удостаиваются личности, много сделавшие для украинского государства и его народа.

В том же 2021 году знаменитый грузин дал ряд концертов в городах Украины, среди которых в конце октября была и любимая им Одесса. Ей певец даже посвятил песню:

"Сколько лет уже мечтаю об Одессе

Вижу мысленно там каждый уголочек

То, что классики о ней писали в прессе

Сам я выучил и знаю всё до точек".

Автор этих строк давно мечтал взять интервью у Кикабидзе, но в тот его визит в южный город осуществить задуманное из-за жестких требований сертифицирования по поводу Covid-19 не удалось. Тогда подумалось: ничего, в следующий раз получится. Увы, до следующего раза дело так и не дошло. Талантливый артист, на протяжении нескольких последних лет боровшийся с раком и болезнью почек, покинул этот бренный мир в смутное время. Всего через полгода после празднования своего 84-летия.

ПО ПЫЛЬНЫМ ТУФЛЯМ - ПИОНЕРСКИМ ГАЛСТУКОМ

Именно тогда, в июле 2022-го, в Грузии гостил выходец из одесской семьи и давно симпатизирующий Украине спортивный журналист Игорь Рабинер. Покинув россию вскоре после ее широкомасштабного вторжения на украинскую землю, мой коллега всячески поддерживал меня и других наших соотечественников в период войны. Когда он сообщил о том, что находится в Тбилиси и намерен встретиться с несколькими известными людьми для интервью, я тут же предложил ему пообщаться с Кикабидзе. Как оказалось, эта идея была и у Рабинера. Вот только ввиду занятости Бубы планам коллеги также не суждено было сбыться. А ведь поговорить с легендарной личностью, свыше 60 лет занимающейся творчеством, было бы о чем. Взять хотя бы тему спорта, которая никогда не была чуждой для Вахтанга Кикабидзе. Он, как и сотни тысяч грузинских мужчин, симпатизировал футбольной команде тбилисского "Динамо", блиставшей во второй половине 70-х – начале 80-х годов. Да и могло ли быть по-другому, если в детстве маленький Буба с огромным удовольствием гонял мяча с другими мальчишками его родного Тбилиси в дворовых баталиях?

"Помнится, в детстве мне футбол дорого обошелся, - вспоминал в одном из интервью Кикабидзе. - В новых туфлях играл. Если бы пришел домой в грязных - мама могла бы и поколотить. Я взял - и пионерским галстуком их протер. А кто-то заложил. На следующий день устроили линейку - исключили меня из пионеров".

КОГДА ЛИКОВАЛА ВСЯ ГРУЗИЯ

Уже будучи опытным актером, Вахтанг Константинович страсто переживал за тбилисских динамовцев в их матчах на европейской арене. В связи с этим он вспомнил один поучительный случай.

"В середине 70-х "Динамо" в Кубке УЕФА выпал по жребию английский "Тоттенхэм". Я терпеть не могу, когда начинают заранее трепаться. А тут сыграли дома вничью - и понеслось! Один наш футболист заявляет: "Если в Лондоне забью, гол племяннику посвящу". Другой тоже пообещал кому-то посвятить. Ответный матч - и англичане побеждают 5:1. Сидели мы с друзьями, говорили как раз об этом: сперва нужно дело закончить, а потом открывать рот", - рассказывал Буба.

Пик популярности Вахтанга Кикабидзе совпал и с популярностью флагмана грузинского футбола. В 1978 году тбилисское "Динамо" с Чивадзе, Кипиани, Дараселией, Гуцаевым и Шенгелией в составе выиграло звание чемпиона СССР, а в 1976-м и 1979-м завоевало Кубок СССР. В ту пору руководимой Нодаром Ахалкаци футбольной дружине симпатизировали болельщики во многих городах огромной страны, в том числе и Украины. А в самом Тбилиси на матчах с участием футбольных кудесников с буквой "Д" на груди трибуны стадиона почти всегда собирали не меньше 50-70 тысяч (!) зрителей. Среди них был и Кикабидзе.

В еврокубковом сезоне-1980/81, когда тбилисцы феерили в Кубке кубков, за них болела вся страна. В этом турнире "Динамо" поочередно проходило одного соперника за другим, вызывая восторг у истинных ценителей футбола. В 1/16 финала была обыграна греческая "Кастория", в 1/8 – ирландский "Уотерфорд", в 1/4 - английский "Вест Хэм", в полуфинале – голландский "Фейеноорд", а в финале – "Карл Цейсс" из ГДР. После знаменитого финального поединка в Дюссельдорфе, который завершился волевой победой тбилисского "Динамо" 2:1 поздним майским вечером 1981 года, не спала вся Грузия. Встречать динамовцев в аэропорт ринулся чуть ли не весь Тбилиси. Одним из самых счастливых людей был и Кикабидзе. Он ликовал от исторической победы в Кубке кубков вместе со своими коллегами из разных сфер искусства. Разумеется, Буба был среди тех, кто лично поздравил героев-футболистов с их триумфом на евроарене.

ДАТО И БУБА

Будучи публичной личностью, знакомой миллионам любителям кино и эстрады (как тут не вспомнить его роль в "Мимино" и песни "Чито-Гврито", "Мои года, мое богатство"!) за много лет Вахтанг Кикабидзе не раз контактировал с футболистами и тренерами тбилисской команды, а с некоторыми из них его связывали приятельские отношения. Иногда случалось, что рабочий график артиста совпадал с выездными матчами "Динамо". Разумеется, при первой же возможности Буба спешил на стадион поболеть за своих. Помнится, как-то во время его гастролей в Днепропетровске футболисты из столицы Грузии встречались с местным "Днепром", который годом ранее стал чемпионом. Было это в разгар июня 1984-го, когда тбилисское "Динамо" переживало смену поколений. Из звёздного состава в команде остались лишь пятеро игроков – Чивадзе, Сулаквелидзе, Сванадзе, Гуцаев и Шенгелия, а старшим тренером динамовцев был завершивший свои выступления полутора годами ранее Давид Кипиани, который был хорошо знаком с Кикабидзе. О степени уважения Дато (так называли Кипиани в футбольных кругах Грузии) к Бубе говорит тот факт, что он позволил ему занять место рядом с ним на тренерской скамье гостей стадиона "Метеор". В том матче, кстати, "Днепр" крупно победил – 4:1 (хет-триком отметился Лютый), однако никто из проигравших не упрекнул Кикабидзе в нефартовости. Уж слишком разным был командный класс соперников.

Шли годы, менялся футбол, менялся шоу-бизнес, менялась жизнь людей. Но Вахтанг Кикабидзе оставался прежним. Справедливым. Честным. Порядочным. Человечным.

Царствие небесное, Буба...