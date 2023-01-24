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Тимощук подал апелляцию на решение лишить его титулов и тренерской лицензии. Апелляционный комитет УАФ отказал

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Тимощук подал апелляцию на решение лишить его титулов и тренерской лицензии. Апелляционный комитет УАФ отказал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Представители Анатолия Тимощука подали апелляцию в апелляционный комитет УАФ относительно решения КДК УАФ лишить его титулов и тренерской лицензии.

Напомним, согласно решению КДК УАФ от 11.03.2022:

- Тимощуку А. А. запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;

- Тимощука А. А. лишить всех титулов в чемпионате Украины, Кубке Украины, Суперкубке Украины;

- рекомендовано Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Тимощука А. А.;

- поручено администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощука А. А. на решение КДК УАФ от 11.03.2022 отказано в полном объеме. Апелляционный комитет УАФ оставил данное решение КДК УАФ без изменений.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) в г. Лозанна.

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Напомним, Анатолий Тимощук не прекратил работу в стране-агрессоре даже после полномасштабного вторжения в Украину. Также Тимощук публично не высказал свою позицию по поводу войны, развязанной Россией в Украине.

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В статье: Анатолий Тимощук
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Источник:
УАФ

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