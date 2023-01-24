Тимощук подал апелляцию на решение лишить его титулов и тренерской лицензии. Апелляционный комитет УАФ отказал
Еще есть возможность обратиться в CAS
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители Анатолия Тимощука подали апелляцию в апелляционный комитет УАФ относительно решения КДК УАФ лишить его титулов и тренерской лицензии.
Напомним, согласно решению КДК УАФ от 11.03.2022:
- Тимощуку А. А. запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;
- Тимощука А. А. лишить всех титулов в чемпионате Украины, Кубке Украины, Суперкубке Украины;
- рекомендовано Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Тимощука А. А.;
- поручено администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий.
Как сообщает официальный сайт УАФ, в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощука А. А. на решение КДК УАФ от 11.03.2022 отказано в полном объеме. Апелляционный комитет УАФ оставил данное решение КДК УАФ без изменений.
Решение Апелляционного комитета УАФ может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) в г. Лозанна.
Напомним, Анатолий Тимощук не прекратил работу в стране-агрессоре даже после полномасштабного вторжения в Украину. Также Тимощук публично не высказал свою позицию по поводу войны, развязанной Россией в Украине.
Популярное сейчас
- Полесья пока без поражений, Диназ играет на Мемориале Макарова. Таблица спаррингов Первой лиги
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- ВСУ уничтожили вражеский катер и больше 700 россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 22 января
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО