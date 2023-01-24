Павелко: Я очень не бедный человек с 93-94 года

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о сюжете "ТСН", в котором показали видео из обыска в его доме за миллион долларов, оформленном на его мать.

– Все, кто меня знают, а меня знает очень много людей очень долгое время, знают, что я очень не бедный человек с 1993-1994 года. У меня очень большое состояние. Когда я был депутатом, было очень тщательно изучено все мое состояние и доходы. Сейчас у меня нет проблем с любыми моими декларациями или имуществом.

Такую грязную атаку совершают люди, у которых совладельцы Медведчук и депутат "ОПЗЖ". Я не хотел бы это комментировать, чтобы придавать важность их делу. Я мужчина не бедный, и очень долгое время.

– Вы миллионер?

– Вы какого года?

– 1990.

– Вам было три года, а у меня уже был и автомобиль, и дом. Так что – я очень богатый человек.

В одной из деклараций этот дом указывался арендованным. Я его не видел как свой. Я арендовал его и видел плюсы и минусы. Там было несколько арендаторов, которые там тоже проживали. Моя мама общалась с владелицей дома и очень хотела переехать поближе ко мне. У них были определенные отношения, и они приняли решение. Меня это не касалось, это было решение между ними.