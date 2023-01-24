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Залужный получил в наследство 1 млн долларов и пожертвовал его ВСУ

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Он получил наследство от американца украинского происхождения

Залужный получил в наследство 1 млн долларов и пожертвовал его ВСУ

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный получил в наследство $1 млн и пожертвовал его ВСУ. Об этом сообщило NYT.

"Что касается пожертвований от частных лиц, то командующий украинской армией генерал Валерий Залужный в этом месяце пожертвовал военным $1 миллион из наследства, которое он получил от американца украинского происхождения Григория Степанца, по словам семьи Степанец", – говорится в сообщении.

Управление по связям с общественностью Генштаба ВСУ в ответ на запрос сообщило, что информация о направлении Залужным наследства на нужды армии, опубликованная в NYT, соответствует действительности.

Как отмечается, согласно завещанию гражданина США украинского происхождения Григория Степанца от 15 ноября 2022 года, Залужный стал одним из получателей наследства в размере $1 млн.

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"Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года", – говорится в ответе управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", – сказал Залужный.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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