Россияне, несмотря на значительные потери, наступают на четырех направлениях – Генштаб
ВСУ отразили атаки около 8 населенных пунктов
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 25 января, сообщает, что армия РФ, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов, а именно Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривное Донецкой области.
В течение вторника россияне нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также было совершено более 100 обстрелов из РСЗО. По всей линии столкновения враг обстреливает позиции ВСУ и районы населенных пунктов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. В частности, в Херсоне захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику. Генштаб предупреждает о высокой угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Между тем, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.
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