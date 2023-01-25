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Почти 1000 единиц личного состава россиян и куча ББМ. Генштаб – о потерях оккупантов за 24 января

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Почти 1000 единиц личного состава россиян и куча ББМ. Генштаб – о потерях оккупантов за 24 января

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 123080 (+910) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3161 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 2154 (+6) ед,
  • РСЗО – 450 (+2) ед,
  • средства ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов – 290 (+1) ед,
  • вертолетов – 281 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
  • специальная техника – 194 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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