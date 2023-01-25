Почти 1000 единиц личного состава россиян и куча ББМ. Генштаб – о потерях оккупантов за 24 января
Плюс один самолет
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 123080 (+910) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3161 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 2154 (+6) ед,
- РСЗО – 450 (+2) ед,
- средства ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов – 290 (+1) ед,
- вертолетов – 281 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
- специальная техника – 194 (+0).
Данные уточняются.
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