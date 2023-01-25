ЧВК Вагнер вербует заключенных граждан Украины, вывезенных в РФ
Особое внимание отбывающим наказание за тяжкие преступления
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 25 января, сообщает, что Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.
В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер". Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных.
Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.
Заметим, что по данным британской разведки, на территории Украины сейчас находится около 50 тысяч "вагнеровцев".
Ранее спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США будут преследовать ЧВК "Вагнер" всеми доступными способами.
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